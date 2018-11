Mundo

Morte de peritos da ONU na RDC continua um mistério

O inquérito “Congo files”, efectuado pela RFI, “Le Monde”, Foreign Policy, “Süddeutsche Zeitung” e a televisão sueca SVT, publicado ontem, evidencia os obstáculos colocados aos investigadores internacionais das Nações Unidas depois do desaparecimento de dois dos seus peritos, o norte-americano Michael Sharp e a sueco-chilena Zaida Catalan.

Fotografia: DR

Um ano e meio depois das mortes, os nomes dos dois peritos da ONU supostamente assassinados quando investigavam denúncias de atrocidades das autoridades congolesas e das milícias Kamuina Nsapu na província do Kasaï Central, continuam a ser recordados. As dúvidas sobre o que efectivamente sucedeu surgiram desde os primeiros dias depois do desaparecimento dos dois peritos, a 12 de Março de 2017, numa altura em que os capacetes azuis estacionados na região estavam à sua procura.

Nos dias que se seguiram, houve um choque na estrada do aeroporto, entre as Forças Armadas Congolesas e os capacetes azuis uruguaios que queriam investigar a zona do desaparecimento.