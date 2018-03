Morte de senegalês gera Confrontos com a polícia

Banco faz desembolsos para o Angola Investe

O presidente da Comissão Executiva do Banco Millennium Atlântico (BMA), Daniel Carvalho dos Santos, anunciou na sexta-feira, no Lubango, desembolsos de 11 por cento do crédito solicitado ao abrigo do Angola Investe, um programa de financiamento de iniciativa institucional.