Mundo

Morte de Tsvangirai cria divisões internas

Milhares de pessoas assistiram ao funeral do líder da oposição zimbabweana, Morgan Tsvangirai, cuja morte provocou divisões internas no partido, a menos de seis meses das eleições gerais no Zimbabwe.

Líder da oposição Tsvangirai foi sepultado em Buhera

Fotografia: Jekesai Njikizana | AFP



O cortejo fúnebre em que foi transportado o corpo de Morgan Tsvangirai terminou no cemitério de Buhera, onde foi enterrado, na terça-feira, na presença de altos dirigentes do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), não se tendo registado quaisquer incidentes.

O líder interino do MDC, Nelson Chamisa, numa breve e rápida declaração aos jornalistas, declarou que o partido “está unido” em torno da direcção. Além de Nelson Chamisa, que foi nomeado para liderar o partido durante um ano, dois outros vice-presidentes do MDC reclamam a sucessão de Morgan Tsvangirai: Eklias Muduzri e Tokhozani Khupe.

A polémica em torno da escolha de Nelson Chamisa subiu de tom quando Eklias Mudzuri, que liderou o partido enquanto Morgan Tsvangirai recebia tratamento contra o cancro no cólon que o vitimou, e Tokhozani Khupe, actual líder interino, reivindicaram a herança política do ex-presidente do MDC.

Após o fim da era de Robert Mugabe, em Novembro de 2017, o seu sucessor, Emmerson Mnangagwa, garantiu que as eleições presidenciais se vão realizar este ano, estan-do ainda por definir a data. Mas os partidos já começaram a luta.