Mundo

Mortes e pilhagens marcam mais uma noite de protestos

Pelo menos duas pessoas morreram durante os distúrbios em Cicero, Chicago, enquanto os protestos pela morte do afro-americano George Floyd às mãos da Polícia continuam em várias cidades dos Estados Unidos

Fotografia: DR

O porta-voz da autarquia de Cicero, em Chicago, nos EUA, Ray Hanania, disse , ontem, que mais de 60 pessoas foram detidas naquela localidade, localizada a Oeste de Chicago, em consequência dos distúrbios pela morte do afro-americano George Floyd, morto por um agente da Polícia em Penneapolis, em Minnesota.

Hanania, que não forneceu informações adicionais sobre os mortos ou em que circunstâncias ocorreram, avançou que a Polícia do estado de Illinois e o Gabinete do Xerife do condado de Cook foram chamados para ajudar as forças de segurança locais devido às pilhagens que ali tiveram lugar.

Em Buffalo, Nova Iorque, o condutor de uma viatura investiu sobre um grupo de polícias numa manifestação, ferindo, pelo menos, dois agentes da ordem.

Na capital, Washington, a Polícia voltou a usar gás lacrimogéneo e projécteis para dispersar os manifestantes, enquanto em Nova Iorque o recolher obrigatório não impediu outra noite de destruição, registando-se detenções na sequência de pilhagens e confrontos.

Antes de alguns destes casos, a agência de notícias Associated Press indicou que, pelo menos, 5.600 pessoas tinham já sido detidas nos Estados Unidos desde o início dos protestos.

As detenções tiveram lugar sobretudo em cidades em que as manifestações se tornaram mais violentas e num momento em que a Polícia e os governadores são instados pelo Presidente, Donald Trump, a endurecer as acções para reprimir os protestos.

Em Minneapolis, onde Floyd morreu, foram efectuadas cerca de 155 detenções, 800 em Nova Iorque e mais de 900 em Los Angeles.

A indignação está a ser sentida um pouco por todo o país. De Nova Iorque a Los Angeles, de Filadélfia a Seattle, centenas de milhares de norte-americanos têm-se manifestado contra a brutalidade policial, o racismo e a desigualdade social. As manifestações terminam muitas vezes em confrontos com a Polícia, em pilhagens e tumultos, levando as autoridades de várias cidades a mobilizar a Guarda Na-cional e a impor o recolher.

George Floyd, de 46 anos, teve uma “paragem cardíaca e pulmonar” por causa da forma como foi imobilizado pela Polícia, indicou em co-municado, na segunda-feira, o médico legista do condado de Hennepin.

No relatório, listou “outros parâmetros importantes: arteriosclerose e pressão alta”.

De acordo com imagens que já percorreram o mundo, um agente manteve-o imobilizado no chão, ajoelhado sobre o seu pescoço por quase nove minutos.

O polícia Derek Chauvin, de 44 anos, foi demitido, detido e acusado de homicídio. Os três outros agentes presentes no momento do acontecimento também foram demitidos, mas não foram até ao momento sujeitos a qualquer acusação.

Joe Biden acusa Trump de instigar a violência

O candidato democrata Joe Biden acusou o rival político e Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de instigar a violência no país e prometeu lidar com o “racismo institucional” nos primeiros 100 dias do seu mandato, se for eleito.

Biden reuniu-se, segunda-feira, com cerca de uma dúzia de líderes afro-americanos, em Wilmington, Delaware, antes de partir para Los Angeles, Atlanta, Chicago e St. Paul, onde se encontra, hoje, com os autarcas destas cidades particularmente fustigadas por acções de violência ligadas às manifestações de protesto contra a morte de George Floyd, o homem negro que morreu às mãos de um agente da Polícia em Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota.

“O ódio simplesmente não se esconde. Não desaparece. Quando alguém no poder respira oxigénio para o ódio debaixo de pedras, o ódio emerge das pedras”, disse Biden, no encontro com os líderes negros, repetindo as críticas ao Presidente, Donald Trump, a quem acusa de instigar a violência, com mensagens na rede social Twitter.

Se for eleito, Biden diz que vai procurar soluções para o “racismo institucional” e prometeu criar um órgão de supervisão policial, logo nos primeiros dias do mandato.

Trump tem criticado Joe Biden acusando-o de ser cúmplice de muitos dos que estão por detrás das cenas de violência que há quase uma semana assolam mais de 70 cidades norte-americanas, obrigando vários governadores estaduais a pedir a intervenção militarizada da Guarda Nacional.

“O povo do sonolento Joe Biden é tão de esquerda radical que está a trabalhar para tirar os anarquistas da cadeia”, escreveu Trump na conta pessoal do Twitter.

Os líderes comunitários afro-americanos que reuniram com Biden mostraram-se agradados com a postura do candidato democrata à Casa Branca, destacando o seu posicionamento moderado.

“Ele não está no poder e não tem o megafone de quem ocupa a Casa Branca. Mas penso que os nossos querem sentir que alguém os ouve e tenta compreender”, disse Val Demings, um líder negro da Florida.

Já na sexta-feira, Biden tinha feito um discurso bem recebido pela comunidade afro-americana, pedindo aos brancos que assumam a responsabilidade de acabar com o racismo sistémico nos EUA.