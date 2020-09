Mundo

Mortes pelo novo Coronavírus continuam altas nos EUA

Os Estados Unidos registaram 909 mortos e 48.918 infectados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Fotografia: DR

Com este último balanço o país atingiu um total de 204.480 óbitos e 7.076.828 casos confirmados no sábado. Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com maior número de infecções, ainda é o mais afectado em termos de mortes nos Estados Unidos, com 33.206, mais do que no Peru, França ou Espanha.

Somente na cidade de Nova Iorque, morreram 23.795 pessoas.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que nas eleições presidenciais agendadas para 03 de Novembro os Estados Unidos vão chegar às 240 mil mortes e a 31 de Dezembro às 370 mil.

Autoridades preocupadas com o balanço diário

A Argentina registou 387 mortos e 11.249 infectados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 15.543 e de casos para 702.484, de acordo com as autoridades.

O Ministério da Saúde informou no sábado que a província de Buenos Aires continua a ser aquela com o maior número de casos confirmados até o momento (398.915), seguida pela capital do país, com 122.660 infecções confirmadas, 917 delas notificadas no sábado. As autoridades salientaram ainda que 556.489 pa-cientes foram dados como recuperados.

Alemanha volta a ter estatísticas registadas em Abril

Depois de, no sábado, ter atingido os 2.507 casos, a Alemanha registou ontem 1.411 diagnósticos de Covid-19, uma quebra que se pode dever ao facto de nem todos os estados comunicarem os seus dados ao fim de semana. Desde o início do surto, que surgiu na Alemanha em finais de Janeiro, o país soma 284.140 infecções pelo novo coronavírus e 9.457 mortes, mais cinco do que no sábado, adiantam os dados do Instituto Robert Koch (RKI), actualizados à meia-noite.

Com cerca de 250.800 recuperações, o país mantém, neste momento, aproximadamente 23.900 casos activos, aponta a agência EFE. No pico dos contágios, que aconteceu entre o final de Março e o princípio de Abril, registaram-se mais de 6.000 infecções diárias. Sábado foi atingido um máximo que não era ultrapassado desde Abril, com mais de 2.500 casos em 24 horas.

A subida deve-se, também, ao facto de o país ter agora uma maior capacidade de testagem do que tinha em Abril. O factor de transmissibilidade (R) menos estável - que analisa quantas pessoas um infectado contagia num espaço de quatro dias, em comparação com os quatro dias anteriores, dando uma noção da evolução dos contágios em cerca de uma semana e meia -, subiu de 0,91 para 1,08.

Já o indicador de transmissibilidade (R) mais estável - que compara as infecções num intervalo de sete dias, em relação aos sete dias anteriores -, reflecte a evolução num espaço de oito a 16 dias, e subiu de 1,01 para 1,05. Quando o (R) é um, uma pessoa infectada contagia, em média, outra pessoa. A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 993.438 mortos e cerca de 32,6 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um ba-lanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.944 pessoas dos 72.939 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus de-tectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter su-cedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.