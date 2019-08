Mundo

Mortos homenageados por jovens em Cartum

Dezenas de sudaneses homenagearam, no fim-de-semana, na capital do Sudão, Cartum, as pessoas que morreram durante a revolução, iniciada em Dezembro, que levou à destituição do ex-Presidente Omar al-Bashir, informou a Lusa.

Fotografia: DR

Os jovens pintaram e escreveram em paredes da capital os nomes de “mártires da revolução”, no primeiro fim- de- semana de um período de transição entre militares e civis que durará três anos, até à realização de eleições.

Na concentração, durante a qual se leram passagens do Alcorão, muitos dos participantes apresentavam-se com riscas azuis pintadas no rosto, uma homenagem aos mortos durante a revolução, em particular as centenas de pessoas que morreram durante uma violenta operação realizada pelas forças de segurança no início de Junho.

A operação, que ocorreu em 3 de Junho, representou um marco nas negociações entre a plataforma civil que representava os manifestantes desde o início dos protestos e o Conselho Militar que assumiu o poder depois da destituição, em 11 de Abril, de al-Bashir.

Os episódios de violência em Cartum, no início de Junho, levaram ao atraso das negociações que conduziram à criação de um Conselho Soberano que lidera, desde quarta-feira, a transição no Sudão.As autoridades do país estão a conduzir investigações sobre a violência cometida contra os manifestantes e procuram identificar os responsáveis pelas mortes registadas desde Dezembro.

Na quarta-feira, o Presidente do Conselho Soberano, o marechal Adelfatah al-Burhan, e o Primeiro-Ministro, o economista Abdalla Hamdok, foram empossados, assim como os 11 membros do órgão de transição.