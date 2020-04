Mundo

Moscovo desmente haver intenções na ajuda à Itália

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, rejeitou, ontem, as acusações feitas pelo Ocidente de que Moscovo usou a pandemia da Covid-19 para expandir a influência política.

Fotografia: DR

Há duas semanas, a Rússia enviou médicos militares especialistas em epidemiologia para a Itália, quando a crise sanitária neste país europeu ganhou dimensões catastróficas, matando milhares de pessoas.

Lavrov disse que as sugestões feitas por alguns Governos ocidentais de que a Rússia tem motivos ocultos para ajudar a Itália, um dos países mais afectados pela pandemia, a responder à crise sanitária, resultam de “russofobia”.

Numa teleconferência de imprensa, ontem, o chefe da diplomacia russa negou que a ajuda à Itália fosse um pretexto para persuadir a União Europeia a suspender as sanções contra a Rússia.

As sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, impostas em reacção à anexação russa da Crimeia, em 2014, bem como ao apoio aos movimentos separatistas na Ucrânia, limitaram o acesso da Rússia aos mercados financeiros globais e bloquearam as transferências de tecnologias ocidentais.

A Rússia respondeu às sanções proibindo as importações da maioria dos produtos agrícolas ocidentais.

Lavrov disse que Moscovo não iria pressionar a União Europeia a suspender as restrições, no âmbito da crise económica provocada pela pandemia.

“Se a União Europeia perceber que essa estratégia esgotou-se e renunciar às decisões tomadas em 2014, estaremos prontos para responder da mesma forma”, acrescentou o chefe da diplomacia russa. Lavrov criticou, também, os líderes ocidentais que sugeriram que a China deveria pagar uma indemnização por alegadamente não ter avisado atempadamente sobre os casos de vírus no país, relatados em Dezembro.

“As alegações de que a China deve pagar pelo surto e a suposta falha em fornecer informações oportunas ultrapassam todos os limites e vão além de quaisquer normas de decência”, disse Lavrov, enfatizando que a China ofereceu assistência a muitos países. Sem referir os Estados Unidos, o ministro russo também respondeu às críticas de Washington à Organização Mundial da Saúde (OMS), depois de, na semana passada, o Presidente Donald Trump ter acusado a agência de saúde das Nações Unidas de favorecer a China.

“Eu alertaria contra as tentativas de politizar o surto de coronavírus. E não falo apenas do papel da OMS”, disse Lavrov, acrescentando que os esforços internacionais de resposta à crise sanitária devem ser concertados.

“É importante não apontar o dedo e perceber que enfrentamos um risco co-mum e só podemos lutar juntos”, acrescentou.

Lavrov disse que a Rússia mantém a disponibilidade para continuar a ajudar os países europeus, com equipamento e pessoal médicos. O ministro recordou que, num telefonema recente, o Presidente Trump disse ao homólogo russo, Vladimir Putin, que os Estados Unidos ofereceram igual ajuda, elogiando o gesto como “um acto de solidariedade”.