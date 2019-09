Mundo

Moscovo e Kieve realizam troca de 70 prisioneiros

Rússia e Ucrânia realizaram, hoje, um acto sem precedentes que vai ajudar na normalização das relações entre os dois países.

Momento em que os primeiros prisioneiros desembarcavam da aeronave proveniente da Rússia

Fotografia: DR

A Rússia e a Ucrânia realizaram hoje a troca de 70 prisioneiros, a primeira operação do género, desde o início da crise política entre os dois países, em 2014, informou uma fonte do Governo ucraniano.

Citada pela AFP, a fonte salientou que o processo da troca integrava um grupo de 35 detidos de cada uma das partes, e há muito que era aguardado pela Ucrânia.

Os números incluem os 24 marinheiros ucranianos, capturados no ano passado pela Rússia, segundo informações dadas pelo advogado dos militares.

Na quinta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o processo de troca "em grande massa" de prisioneiros com a Ucrânia, uma medida que assinala um abrandamento nas tensões entre os dois países.

“Estamos a aproximar-nos da finalização das negociações", indicou Putin no Fórum Económico do Oriente, que decorria no país, acrescentando que “a troca será em grande massa" e a data será conhecida em breve”.

"Será uma normalização completa das nossas relações. É inevitável. Somos duas partes da mesma pessoa", referiu o Presidente russo.

Dois autocarros foram vistos a sair da prisão de alta segurança de Lefortovo, em Moscovo, acto que marcou o início da troca de prisioneiros entre os dois países.

Em Julho, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, propôs à Rússia a troca do cineasta ucraniano Oleg Sentsov, condenado a 20 anos de prisão por Moscovo, pelo jornalista Kirill Vyshinskiy julgado por "alta traição” em Kiev.

No entanto, no passado dia 28 de Agosto, um tribunal ucraniano libertou o jornalista Kirill Vyshinskiy, que estava detido há mais de um ano.

Kirill Vyshinskiy, de dupla nacionalidade ucraniana e russa, coordenador da redacção de Kiev da agência estatal russa RIA-Novosti, estava detido desde que tinha sido julgado e condenado por acusações de traição, em Maio de 2018, tendo agora saído em liberdade condicional.

Vários meios de comunicação e autoridades ucranianas avançaram, nas últimas semanas, que a troca de prisioneiros, entre Moscovo e Kiev, poderia ser realizada em breve e incluir os 24 marinheiros ucranianos detidos na Rússia, após um incidente naval em Novembro passado.