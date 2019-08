Mundo

Moscovo vai investigar “ingerência estrangeira”

A câmara baixa do Parlamento russo anunciou ontem a criação de uma comissão para investigar uma “ingerência estrangeira” na política interna da Rússia, após recentes protestos governamentais que as autoridades dizem mostrar envolvimento ocidental.

Fotografia: Dr

O novo organismo, que realizará a sua primeira reunião antes do final do mês, será liderado pelo presidente do Comité de Segurança e Luta contra a Corrupção da Duma, Sergei Piskariov, indicou a agência Interfax.

A Rússia já fez advertências aos Estados Unidos e à Alemanha, acusados de apoiarem as recentes acções da oposição, que tem vindo a protestar na capital russa todos os fins de semana desde meados de Julho contra a rejeição dos seus candidatos às eleições locais que se vão realizar a 8 de Setembro.

Trata-se de um dos mais poderosos movimentos de protesto desde o regresso do Presidente Vladimir Putin ao Kremlin, em 2012.

A criação da comissão foi anunciada durante uma reunião extraordinária sobre as alegadas “ingerências estrangeiras.”

Segundo o presidente da Duma, Viatcheslav Volodine, os diplomatas e jornalistas estrangeiros suspeitos de “ingerência” serão convidados para se explicarem na comissão.

No início de Agosto, Moscovo convocou um diplomata norte-americano para protestar contra a divulgação no ‘site’ e na conta na rede social Twitter da Embaixada dos Estados Unidos de mensagens relativas a uma das manifestações da oposição.

Qualificadas de “propaganda a favor da participação” nas concentrações, as mensagens intimavam os cidadãos norte-americanos na Rússia a evitarem a zona da manifestação, incluindo um plano do circuito do evento.