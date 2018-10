Mundo

Moscovo alvo de duras críticas do Ocidente

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico acusou ontem a inteligência militar russa de fazer ciber-ataques contra instituições políticas, desportivas, empresa e meios de comunicação de todo o mundo.

Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico

“Este tipo de comportamento demonstra o desejo [russo] de operar sem levar em conta o direito internacional ou as normas estabelecidas”, disse Jeremy Hunt, num comunicado.

O ministro britânico afirmou ainda que Moscovo age com um sentido de “impunidade e sem considerar as consequências.”

Os chefes das secretas europeias, principalmente os serviços secretos britânico e alemão, têm vindo a acusar a Rússia como a principal fonte de ameaças híbridas à Europa, citando as tentativas de manipulação de eleições, roubo de dados sensíveis e de um golpe em Montenegro, além do envenenamento de um antigo espião russo com um agente neurotóxico que o Reino Unido atribui à Rússia.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia alertou os Estados Unidos que, devido às acusações a Moscovo sobre crimes cibernéticos, podem estar a criar tensão entre as duas superpotências nucleares.

Sergei Ryabkov afirmou, na quinta-feira, que os norte-americanos estão a tomar um “caminho perigoso ao incitarem deliberadamente as tensões nas relações” entre a Rússia e os EUA, acrescentando ainda que os países europeus, aliados dos EUA, também deverem repensar sobre as falsas alegações.

Ryabkov considerou insustentáveis as acusações dos governos do Reino Unido, Holanda e Alemanha.