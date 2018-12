Mundo

Moscovo descarta renegociar tratado

A Rússia opõe-se a renegociar o tratado para a eliminação de armas nucleares de médio e curto alcance (INF) assinado em 1987 com os Estados Unidos para incluir mais países, como quer o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse ontem o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov.

Acordo para eliminar armas de médio alcance continua válido

Fotografia: DR

“Somos contra esta iniciativa. Queremos que o tratado seja preservado, considerando que a comunidade internacional reconheceu repetidamente que é um pilar da segurança internacional e da estabilidade estratégica”, disse Lavrov em entrevista ao jornal “Komsomolskaya Pravda”.

Os EUA consideram que o INF ficou obsoleto, pois outros países como a China, o Irão e a Coreia do Norte fabricam armas nucleares de categoria média e não fazem parte do tratado.

Além disso, acusam a Rússia de violá-lo, enquanto que Moscovo afirma o mesmo dos EUA. “Informamos aos EUA sobre a nossa preocupação quanto à maneira com a qual cumprem o tratado. Estas inquietações baseiam-se em factos e eventos técnico-militares, entre eles o desdobramento de uma base norte-americana na Roménia e a abertura prevista de uma base na Polónia”, disse Lavrov.

O chefe da diplomacia russa afirmou que o Governo dos Estados Unidos continua a manipular o diálogo sobre o INF, que proíbe mísseis com raio de acção de 500 a 5.500 quilómetros.

No início deste mês o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, fez um ultimato de 60 dias às autoridades de Moscovo para que cumpram o tratado.

Numa outra tentativa de preservar o INF, a Rússia apresenta um projecto de resolução da Assembleia-Geral da ONU a favor da ma-nutenção do acordo, disse Sergei Lavrov.

Em Outubro, a Assembleia-Geral rejeitou debater a intenção dos EUA de se retirarem do pacto.