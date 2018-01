Mundo

Motim em Túnis causa um morto

Um homem de 43 anos morreu em circunstâncias por determinar em Tebourba, no sul de Túnis, onde confrontos tiveram lugar na noite de segunda-feira, anunciou ontem o Ministério da Saúde, numa altura em que várias cidades tunisinas foram palco de motins.

Dezenas de pessoas foram presas e vários edifícios públicos ficaram danificados durante estes confrontos, segundo o Ministério do Interior. Esses incidentes ocorrem no momento em que as revindicações sociais se fazem sentir na Tunísia, particularmente contra as medidas de austeridade adoptadas pelo governo.

Em Kasserine, uma cidade do centro do país, dezenas de jovens queimaram pneus e lançaram pedras aos agentes da segurança, que responderam com gás lacrimogéneo, indicou um correspondente da AFP. Em Sidi Bouzid, outra cidade do centro do país, as estradas estiveram bloqueadas com pedras e pneus, de acordo com a AFP.

Segunda-feira de manhã, uma manifestação pacífica foi realizada nesta cidade contra o aumento dos preços dos bens de consumo, após a entrada em vigor de um orçamento de austeridade, que aumenta o IVA e as contribuições sociais.

O mês de Janeiro é tradicionalmente marcado por uma mobilização social na Tunísia desde a revolução de 2011 e o contexto está particularmente tenso à medida que as eleições se aproximam.

Já no domingo, a polícia tunisina dispersou uma manifestação contra o aumento de preços, denunciado por activistas e alguns partidos.