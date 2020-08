Mundo

Motivações religiosas

Com a pandemia declarada, a ONU apelou aos líderes religiosos de todo o mundo para que colaborassem no esforço de combate à doença junto dos seus fiéis, partilhando informação e factos de acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde.

Edir Macedo é considerado pelos entendidos como um dos líderes evangélicos mais úngidos espiritualmente dos nossos tempos

Fotografia: DR

Publicado pelos líderes da Task Force Interinstitucional sobre Religião e Desenvolvimento Sustentável e do Conselho Ecuménico das Nações Unidas, o comunicado dizia: “Neste momento de agitação, tristeza e angústia, líderes e organizações religiosas desempenham um papel único em aproximar as pessoas de valores comuns da humanidade, como solidariedade e compaixão.”

Mas nem todos responderam a esta chamada. Na Coreia do Sul, onde se calcula que existam mais de mil credos secretos, a Igreja de Jesus de Shinchonji (dedicada a expandir a ideia de que o seu fundador, Lee Man-hee, é a segunda encarnação de Jesus Cristo, capaz de levar consigo para o Paraíso os seus crentes mais devotados) chegou a esconder das autoridades os nomes dos fiéis que estavam infectados, permitindo que alguns deles viajassem sem entraves pelo país.

Numa mensagem que escreveu numa aplicação interna da igreja, Lee Man-hee sentenciava: “Este caso de doença é visto como a obra do demónio para parar o rápido crescimento da Shinchoji. Tal como as provas que Job atravessou, é para destruir o nosso avanço.”

Atitudes como esta levaram as autoridades sul-coreanas a acusarem formalmente a Igreja de ter impedido a monitorização e o isolamento dos doentes, originando um surto epidemiológico muito expressivo.

Esta atitude de negação por dirigentes religiosos verificar-se-ia ainda noutras latitudes, em países como o Brasil. Embora a Igreja Católica e algumas congregações evangélicas tenham actuado de forma responsável, em consonância com o solicitado, outras, como a Igreja da Graça de Deus, na voz do missionário Romildo Ribeiro Soares, afirmou que a população “não precisa ter medo de jeito algum” do coronavírus. “Já houve outras ameaças no meio da humanidade.

A profecia, lá no Apocalipse, diz que vai chegar um tempo em que uma terça parte das pessoas vai morrer. Mas ainda não estamos nessa época, não estamos na época de ganhar as almas para Jesus.”

Não muito diferente foi a posição pública do influente Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que pediu aos seus fiéis para não lerem notícias sobre o coronavírus. “Quem anda pela fé anda pela frente. Quando você vê no noticiário ‘morreu fulano, beltrano teve coronavírus’, não olhe para isso, não leia essas notícias.”

Acusando a imprensa e Satanás de propagarem o medo, o líder religioso afirmou: “Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a táctica, ou mais uma táctica, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e susceptíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas.”

Posteriormente, este vídeo seria removido das páginas e redes sociais da IURD.

Em Junho, Edir Macedo anunciou ter sido hospitalizado com o tal “ventinho”. Mas tudo acabou bem graças, segundo o próprio, à “milagrosa” cloroquina.

Menos sorte teve Gerald Glenn, o pastor evangélico da Igreja Evangélica de New Deliverance, no estado norte-americano da Virgínia. Tal como Edir Macedo, considerava o distanciamento social um absurdo e apelou à continuidade da participação do seu “rebanho” nos actos religiosos, a menos que estivessem na prisão ou no hospital. Morreu a 14 de Abril, aos 66 anos.