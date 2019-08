Mundo

Movimento 5 Estrelas quer apoio para Conte

O Movimento 5 Estrelas M5S, antissistema, exigiu, ontem, um sinal verde formal ao Partido Democrático (PD, centro-esquerda, para a formação de uma nova maioria de Governo em Itália com a recondução do Primeiro-Ministro, Giuseppe Conte.

A crise política instalou-se em Itália após a demissão de Conte

Fotografia: DR

“Depois de quatro horas na reunião de ontem (segunda-feira), não fizemos nada. Não podemos trabalhar assim. Vamos reunir com o PD novamente assim que os órgãos do partido derem a Conte o direito de permanecer na chefia do Governo”, afirmou o M5S em comunicado, pouco antes de uma reunião com o PD.

As conversações entre as duas partes estão em curso desde segunda-feira, à procura da formação de uma nova maioria que substitua a coligação destruída a 8 de Agosto por Matteo Salvini, o líder da Liga (extrema-direita), que alegou não poder continuar a governar o M5S.

“Numa fase tão complicada para o país, não há tempo a perder. Estamos a trabalhar intensamente para dar uma resposta imediata aos cidadãos”, lia-se no documento do M5S, indicando que “não vai haver nova reunião com o PD até que esclarecerem formalmente a posição sobre Giuseppe Conte.”

O M5S concluiu a declaração recordando que é a “primeira força no Parlamento” desde as eleições legislativas da Primavera de 2018, quando obteve um recorde de 32 por cento dos votos.

De acordo com a imprensa italiana, o líder do PD, Nicola Zingaretti, já não veta a resignação do chefe de Governo demissionário, mas, em troca, exige garantias sobre a composição do Governo.

Em particular, o PD considera que se Conte for reconduzido, não pode ser coadjuvado, como no anterior Governo, por dois, mas apenas por um Vice-Primeiro-Ministro do PD.

O Presidente de Itália, Sérgio Mattarella, iniciou ontem uma segunda ronda de consultas para resolver a crise política no país.