Mundo

MpD adia convenção prevista para Domingo

O Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder em Cabo Verde, adiou, hoje, a sua convenção autárquica, inicialmente prevista para este fim-de-semana devido à Covid-19 (coronavírus) no país, apurou a Panapress na cidade da Praia, de fonte segura.

Secretária-geral do MpD, Filomena Delgado

Fotografia: DR

A convenção autárquica vai ser adiada e a sua realização estará dependente do evoluir da situação da pandemia de Covid-19 no arquipélago cabo-verdiano, anunciou a secretária-geral do MpD, Filomena Delgado à agência cabo-verdiana de notícias (Inforpress).

Adiantou que a anteceder este encontro, durante o qual seriam apresentados os candidatos do MpD às eleições autárquicas de 2020, estava marcada uma reunião da Comissão Política Nacional (CPN) do partido para a aprovação final da lista dos candidatos.

“Nós já tínhamos uma data prevista para a reunião da CPN que iria aprovar a lista dos candidatos do MpD às autárquicas e depois faríamos a convenção autárquica em Abril corrente, mas acontece que, com esta situação, não é possível realizar nem a reunião da CPN, nem a convenção”, lamentou Filomena Delgado. A dirigente indicou que a realização da convenção está de momento dependente do evoluir da situação da pandemia do Covid-19.

“Estamos em estado de emergência que vai até ao dia o 17, depois terá de ser avaliada a situação”, disse a SG do MpD, recordando que o fórum estava previsto para acontecer na ilha de São Vicente, o que, a seu ver, agrava ainda mais a situação devido às restrições nas deslocações de pessoas enquanto vigorar a proibição das ligações aéreas e marítimas entre as ilhas do arquipélago.

As eleições autárquicas em Cabo Verde estão previstas para o segundo semestre de 2020.

O MpD, que governa Cabo Verde depois de vencer as eleições legislativas de 2016, lidera, actualmente, 18 das 22 câmaras municipais do país.

Em Março último, o presidente do MpD e primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, indicou que o partido está preparado para as eleições previstas inicialmente para o segundo semestre deste ano, lembrando que, desde o ano transacto, foi aprovado o regulamento para a escolha dos candidatos a estas consultas. “Regras claras foram definidas e quando assim é há menos propensão para conflitualidade, e para criar dificuldades nos processos de escolha”, disse, assegurando que “nessa convenção autárquica todos os candidatos à presidente das câmaras municipais vão ser apresentados”.

Centro do Facebook

A rede social Facebook anunciou, quinta-feira, que vai alargar a 17 países da África Subsaariana, incluindo Cabo Verde, o seu “Centro de Informações Covid-19”, onde os utilizadores podem informar-se sobre a pandemia.

Estes centros integram actualizações em tempo real das autoridades nacionais de saúde e organizações globais, como a Organização Mundial da Saúde, além de artigos, vídeos e publicações úteis sobre distanciamento social e prevenção da propagação da Covid-19, explicou, em comunicado, fonte do Facebook.

O Facebook anunciou em 31 de Março a criação do “Centro de Informações Covid-19”, disponível para os utilizadores da rede social, inicialmente implantado em cerca de 30 países, sendo agora alargado a 17 países da África Subsaariana, além da África do Sul, o primeiro mercado africano a receber este serviço.

Segundo Kojo Boakye, este alargamento está alinhado com “o compromisso” daquela rede social “de disponibilizar informações precisas e oportunas sobre a pandemia a todas as comunidades”.