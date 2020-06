Mundo

Muhammadu Buhari garante apoio a Akinwumi Adesina

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, anunciou, ontem, em Abuja, que vai apoiar a recandidatura do seu compatriota na direcção do Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD), noticiou a AFP.

Presidente da Nigéria apoia compatriota no BAD

Fotografia: DR

O presidente do BAD e antigo ministro nigeriano da Agricultura, Akinwumi Adesina, vai lutar por um segundo mandato na direcção da instituição, durante a eleição, prevista, mas adiada para Agosto, por causa da Covid-19.

“Durante o encontro com o bancário, Buhari assegurou-lhe apoio”, segundo um comunicado da Presidência nigeriana. Os Estados Unidos pressionam para a realização de um inquérito independente, depois das acusações de um grupo “lançador de alertas” ter acusado Adesina, de ter um comportamento contrário à ética, como o enriquecimento ilícito e favoritismo.

O BAD tem 80 países accionistas, entre os quais 54 africanos, 26 não africanos, europeus e asiáticos. É a única instituição africana cotada com triplo A pelas agências de notação financeira.

Em Outubro de 2019 realizou um gigante aumento do capital, que duplicou, passando de 93 para 208 mil milhões de dólares, considerados por Adesina, como um sucesso pessoal.



Boko Haran volta a matar

O grupo jihadista Boko Haram matou 20 civis num ataque a uma vila do Nordeste da Nigéria, noticiou a agência noticiosa francesa AFP. Moradores da região e representantes das forças de segurança disseram que os rebeldes a bordo de carrinhas dispararam várias granadas contra residências da vila de Gajiganna, no Estado de Borno, quando as pessoas se reuniam para um jantar de confraternização.

“O Boko Haram atingiu Gajiganna e matou 20 pessoas”, declarou à Agence France-Press um membro de uma milícia anti-jihadista apoiada pelo Governo, acrescentando que “catorze pessoas ficaram gravemente feridas e vários edifícios foram destruídos no ataque”.

Fundado no início da década passada, o grupo fundamentalista sunita Boko Haram realiza, há anos uma série de acções violentas contra civis e autoridades na Nigéria, principalmente na região Nordeste. Estima-se que 36 mil pessoas tenham morrido em decorrência desses ataques e quase 2 milhões tenham sido forçadas a deixar as residências.

O comando de Ogun do Serviço de Imigração Nigerino (NIS) anunciou, onte a detenção, na semana passada, de 14 togoleses e dez nigerianos nos postos fronteiriços de Ajilete e Ilase, por violarem o encerramento das fronteiras terrestres. O porta-voz dos NIS, Sunday James, afirmou, em comunicado, a que a Reuters teve ontem acesso, que as detenções foram efectuadas em conformidade com as directivas do Governo Federal.

Segundo o fiscalizador do Comando do Estado de Ogun, Kunle Osisanya, os 14 togoleses, dos quais oito mulheres adultas e seis menores, foram detidos num autocarro em Ajilete. Os 10 nigerianos foram detidos em Ilase e cinco, entre eles eram vítimas de tráfico de seres humanos, segundo a mesma fonte.