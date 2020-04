Mulher de 102 anos vence coronavírus

Uíge: População da aldeia Kibianga deixa de consumir água do rio

“Abandonamos os rios como fonte do precioso líquido para beber. Passaremos a ir aos rios apenas para lavar a roupa ou para moldar a mandioca, como medida tomada pela comunidade para fazermos uso racional da água do sistema de captação e distribuição”, exclamou, contente, Delfina Alberto, com uma banheira azul de 20 litros à cabeça, de regresso do chafariz.