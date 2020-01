Mundo

Mulher mais velha do mundo tem 117 anos

Kane Tanaka celebrou, no passado dia 2 de Janeiro, 117 anos. Com este aniversário, Kane - confirmada pelo Guinness World Records como a pessoa mais velha do mundo no ano passado , bate o próprio recorde que estabeleceu.

Fotografia: DR

De acordo com o Daily Mail, a mulher de nacionalidade japonesa celebrou o aniversário no lar onde reside em Fukuoka, no Sul do Japão, rodeada de amigos. A festa foi transmitida em directo pela estação de televisão local TVQ Kyushu Broadcasting Co showed. Nas imagens foi possível ver-se Kane a comer uma grande fatia de bolo e a pedir para repetir, o que suscitou vários risos por parte dos convidados e funcionários da casa.

Kane nasceu prematuramente em 1903. Casou com Hideo Tanaka, em 1922, com quem teve quatro filhos biológicos e um adoptivo.