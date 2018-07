Mulher dá à luz em lanchonete nos EUA

Academia de Futebol Gol forja talentos no Cazenga

A Academia de Futebol Gol de Classe do Cazenga João Julião foi apresentada, sábado à tarde, aos munícipes do município pelo agente FIFA, João Julião, no campo do bairro da Decorang, em Luanda, com a exibição de 300 crianças, incluindo 15 do sexo feminino, na perspectiva do lançamento, a médio prazo, para o mercado europeu de talentos nacionais.