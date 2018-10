Mundo

Mulher suicida faz explodir bomba no centro de Tunis

Uma mulher fez-se explodir na segunda-feira no centro de Tunis, na Tunísia, noticiou a agência France -Press (AFP). A explosão ocorreu na avenida Habib Bourguiba, que atravessa o centro da capital.

Fotografia: DR

Segundo a AFP, foi ouvida uma “forte explosão” e de acordo com o Ministério do Interior, o ataque suicida aconteceu “perto de veículos policiais”.

O Ministério confirmou, ainda, um balanço de nove feridos, dos quais oito são polícias. A mulher, de cerca de 30 anos, levava um cinto de explosivos. Apesar de não terem revelado mais detalhes, o comunicado do Ministério do Interior da Tunísia diz que “a executora da operação morreu no local, e é desconhecida dos agentes de segurança que lutam contra o extremismo”.

Depois da revolução, que teve lugar em 2011 na Tunísia, multiplicaram-se as acções terroristas por parte de grupos extremistas islâmicos contra as forças de segurança, que perderam mais de uma centena de membros, diz o El País.