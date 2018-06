Mundo

Mulheres ganham direito de conduzir automóveis

A Arábia Saudita levantou, a partir de ontem, a proibição imposta às mulheres de conduzirem automóveis nas estradas do reino. A decisão, do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, está integrada num plano de modernização do país.

Anunciada em Setembro de 2017, a medida põe fim à proibição que se tornou símbolo da posição secundária atribuída às mulheres e está a ser encarada como o início de uma nova era, numa sociedade que vive sob um regime islâmico rigoroso.

“É um passo importante e uma etapa essencial para a mobilidade das mulheres”, resume Hana al Jamri, autora de um livro que vai ser publicado em breve sobre as mulheres no jornalismo na Arábia Saudita.

Grupos de direitos humanos denunciaram que, pelo menos, 11 activistas foram presos em Maio, na maioria mulheres, por fazerem campanha pelo direito de conduzir livremente automóveis nas estradas do reino e pelo fim da tutela masculina.

O Ministério Público da Arábia Saudita confirmou, a 3 de Junho, que foram detidas 17 pessoas acusadas de “comprometer a segurança” do país, mas não revelou as identidades. Ainda segundo fontes oficiais, oito das 17 pessoas detidas foram “temporariamente libertadas” até ao final da investigação aberta pelas autoridades.