Mulheres “unidas” marcham em direcção à Casa Branca

Victor Carvalho

O dado mais relevante das comemorações internas do primeiro aniversário da presença de DonaldTrump na Casa Branca, é o começo daquilo que configura ser uma longa caminhada para que nas próximas eleições os norte-americanos possam eleger uma mulher como Presidente da República.

Aumenta o número de grupos a manifestar-se contra as políticas de migração e emprego implementadas pelo Presidente norte-americano Donald Trump

Na verdade nem se pode dizer, com absoluto rigor, que essa caminhada começou ontem, uma vez que já há uma semana, numa cerimónia de entrega dos Globos de Ouro se vislumbrou o emergir de uma potencial candidata à sucessão de Donald Trump.

Na ocasião, Oprah Winfrey, popular estrela da televisão norte-americana, deu nas vistas com um discurso marcadamente político, de oposição a Trump, fazendo quase uma pré-candidatura para a Casa Branca.

A onda de apoio a Winfrey que resultou desse discurso fez com que o próprio Donald Trump, sem ninguém lhe perguntar o que quer que fosse, se sentisse na obrigação de dizer que Oprah Winfrey, na realidade, era para ele uma boa candidata para a Casa Branca porque seria facilmente derrotada.

Mas, essas declarações foram proferidas antes daquilo que aconteceu ontem, no assinalar do primeiro aniversário da chegada de Trump à Casa Branca, quando as denominadas “Marchas das Mulheres” invadiram as ruas das principais cidades dos Estados Unidos, onde dezenas de milhares de pessoas se manifestaram a favor da igualdade de género.

Alguns observadores esperavam que a marcha de Nova Iorque fosse uma das maiores, com cerca de 85 mil manifestantes, mas a organização indicou que o número real é ainda mais elevado, um ano após terem desfilado 400 mil pessoas, segundo o gabinete do presidente da câmara da cidade.

Às primeiras horas da manhã, já havia pessoas a deslocar-se para o ponto de encontro, marcado para perto do Central Park, que ficou rapidamente sobrelotado. Adoptando a linha crítica em relação ao Governo de Donald Trump que marcou o evento em todo o país, as mulheres repetiram um dos seus lemas, dedicado ao Presidente, no aniversário da sua chegada à Casa Branca: “Bem-vindo ao teu primeiro ano! Por que raio é que ainda aí estás?”.

Trump e o Twitter

Na sua conta da rede social Twitter, Trump pareceu ignorar o sentimento geral das manifestações e escreveu que era um “dia perfeito para todas as mulheres marcharem”, destacando também que os Estados Unidos têm o “nível de desemprego feminino mais baixo em 18 anos”. Mas, o que o Presidente dos Estados Unidos não pode ignorar é que, na maioria dos cartazes, o protagonismo foi para o descontentamento com as reformas migratória e sanitária que impulsionou, as exigências de igualdade de direitos para mulheres, imigrantes e membros da comunidade LGBT, e os protestos contra as agressões sexuais. A organização da “Marcha das Mulheres”, que no ano passado se centrou em Washington DC, reunindo 500 mil pessoas, procurou este ano transformar os protestos em acção política, encorajando as mulheres a candidatarem-se a cargos públicos e sublinhando o apelo ao voto. “Para enviar uma mensagem forte de que as mulheres vão liderar as vitórias eleitorais em 2018, tínhamos que ir para um estado relevante e, por isso, escolhemos o Nevada”, explicou à CNN uma das organizadoras, Linda Sarsour. Em Las Vegas, capital desse estado, que nas últimas eleições passou de republicano para democrata, votando em Hillary Clinton, a marcha incorporou a campanha “Poder ao Voto” e contou com a presença de representantes de associações cívicas.

Outras cidades em que milhares de pessoas saíram à rua foram Washington, Denver, São Francisco e Los Angeles, tendo esta última contado com a participação de estrelas de Hollywood.

Oprah Winfrey pôs em evidência o grande “sonho americano”

Durante a cerimónia de entrega dos prémios do Globo de Ouro, o anfitrião Seth Meyers fez uma brincadeira sobre a possibilidade de Oprah Winfrey - a apresentadora de TV mais famosa dos Estados Unidos - se candidatar à Presidência do país.

Pouco depois, na mesma cerimónia, ela subiu ao palco para receber o prémio Cecil B. DeMille, em reconhecimento ao sucesso da sua carreira, fazendo um discurso em tom de reivindicação, e com um grande toque humano, em que tratou dos assédios e abusos sexuais ocorridos em Hollywood e enquadrou o tema num contexto mais amplo - garantindo que se trata de um problema que transcende culturas, espaços geográficos, raças, religiões, posições políticas ou local de trabalho.

Ele citou também a trágica história de Recy Taylor, uma americana estuprada por seis homens quando voltava de uma igreja no Estado do Alabama e a sua luta por Justiça. O ataque ocorreu em 1944, ano em que os Estados Unidos ainda viviam sob um regime de apartheid racial em que cidadãos negros eram considerados inferiores e não gozavam dos mesmos direitos que os brancos.

Recy era negra e seus estupradores brancos. Ela faleceu no fim do ano passado, no dia 28 de Dezembro. Testemunhou o fim do apartheid, em 1964, recebeu um pedido formal de desculpas da Justiça em 2011, mas não chegou a ver a punição dos seus agressores. Apesar de terem confessado o crime, nunca foram indiciados.

O discurso de Oprah foi aplaudido de pé e incendiou as redes sociais, onde a ideia da sua possível candidatura presidencial obteve forte apoio. Logo na altura o Partido Democrata veio a público reivindicar o apoio de Oprah Winfrey recordando os tempos em que ela havia manifestado a sua total solidariedade, primeiro com Barack Obama, e depois com Hillary Clinton.