Mundo

MultiChoice realiza campanha de recolha de sangue

A MultiChoice Angola realizou no sábado (15) uma acção de recolha de sangue para o reforçar o "stock" do Instituto Nacional de Sangue (INS) com a presença de mais de 25 profissionais e parceiros daquela empresa, no âmbito do "Dia Mundial do Dador de Sangue".

Fotografia: DR

Para a directora dos assuntos corporativos da MultiChoice, Estefânia Sousa, o acto de doar sangue faz parte da cidadania de todos e as empresas têm de apoiar, incentivar e comprometer-se com causas solidárias.

"Após termos contactado o INS e percebido quais eram as necessidades, decidimos unir esforços e participar nesta acção e incentivar outras empresas a participar neste gesto importante", disse.

Na ocasião, a responsável pelo departamento de promoção da dádiva de sangue do INS, Sílvia Capoco, agradeceu o gesto e espera contar com a MultiChoice mais vezes, tendo acrescentado que é mais um parceiro que se junta à causa.

"Se cada um der um pouco teremos o sangue à espera do doente e não o doente à espera do sangue como tem acontecido inúmeras vezes. Esta iniciativa deve ser extensiva à todas as empresas que podem incentivar os seus colaboradores a fazerem doação voluntária e regular", referiu a responsável.



Dados do INS indicam que o número de dadores voluntários no país ainda não é suficiente para atender à grande necessidade que as unidades hospitalares têm, nem responde às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo a qual o número de doadores voluntários deve corresponder a 1 por cento da população.

Contudo, para que o instituto seja auto suficiente precisa de pelo menos 300 000 dadores regulares, estando actualmente muito aquém dessa meta, com apenas cerca de 25 por cento desse índice. O Hospital Pediátrico "David Bernardino", em Luanda é uma das unidades sanitárias que beneficia deste banco de dadores.