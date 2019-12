Mundo

Mundo enfrenta nova geração de desigualdades

O mundo enfrenta uma nova geração de profundas desigualdades no desenvolvimento humano, aler-tou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no seu relatório anual apresentado ontem, em Bogotá, Colômbia.

Fotografia: DR

“Sob a sombra da crise climática e das profundas mudanças tecnológicas, as desigualdades no desenvolvimento humano estão a assumir novas formas no século XXI”, sublinha o PNUD no “Relatório de Desenvolvimento Humano 2019”.

O documento considera essencial reduzir as desigualdades que estão “profundamente enraizadas” e que provocaram manifestações de protesto dos cidadãos em diferentes países.

Refere que, apesar dos avanços em áreas como saúde e educação, as necessidades de “muitas pessoas continuam por satisfazer” e existe uma nova geração de desigualdades que favorece os mais ricos. “O progresso está a negligenciar algumas das pessoas mais vulneráveis, mesmo as que sofrem as mais extremas privações e o mundo não está a seguir o caminho que permitiria erradicá-las até 2030, de acordo com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)” da ONU.