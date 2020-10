Mundo

Mundo: Quarentena em Manila é a mais longa do mundo e é prolongada por um mês

A quarentena em Manila devido à Covid-19, a mais longa do mundo actualmente, será prolongada por mais um mês até 31 de Outubro, anunciaram esta terça-feira as autoridades.

Fotografia: DR



Mais um mês significa que o número total de meses que a capital filipina, com quase 14 milhões de habitantes, esteve em confinamento será de pelo menos sete meses e meio. A capital foi fechada por terra, mar e ar a 15 de Março e assim permanecerá até pelo menos 31 de Outubro, período durante o qual é proibido viajar de e para Manila, excepto em caso de emergência.



As Filipinas confirmaram na segunda-feira um total de 307.288 casos de Covid-19, o número mais elevado no Sudeste Asiático, e 5.381 mortes. Mais de metade das infeções está concentrada na capital, embora a taxa de propagação do vírus tenha diminuído durante o mês de Setembro. As pessoas com menos de 21 anos e mais de 60 anos não podem sair de casa.



Os primeiros casos da doença chegaram às Filipinas no final de Janeiro, importados por turistas chineses, mas as transmissões comunitárias foram confirmadas no início de Março e o Presidente Rodrigo Duterte, que inicialmente descartou o impacto do vírus, declarou uma emergência nacional a 9 de Março, dois dias antes da Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar a pandemia. Manila, e quase todo o país, esteve em estrito confinamento durante três meses consecutivos, ao longo dos quais a capital se tornou uma cidade fantasma, sem trânsito e com todos os estabelecimentos fechados.



Actualmente, a capital encontra-se numa fase intermédia de quarentena, em que as pessoas com menos de 21 anos e mais de 60 anos de idade ainda não podem sair de casa e a maioria das empresas está aberta a 30 ou 50% da sua capacidade, para além da utilização obrigatória de máscaras e em espaços fechados.