Mundo

Mundo rejeita embargo económico contra Cuba

Líderes de diferentes regiões do mundo expressaram, esta semana, a rejeição total ao bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos a Cuba por quase seis décadas.

O embargo económico contra Cuba já dura mais de 50 anos

Ao falar na sessão de encerramento do segmento de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Rodolfo Nin, disse que essas são “sanções ilegais, contrárias ao direito internacional, ao empobrecer o povo cubano, cujas consequências mortificam o futuro de mulheres e homens daquele país irmão da América Latina.”

Por isso, disse, elevamos a nossa voz novamente nesta assembleia, para condenar veementemente o bloqueio comercial e financeiro aplicado a Cuba há mais de 50 anos.

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores e Cooperação de Timor-Leste, Dionísio da Costa Babo Soares, expressou a preocupação do seu país sobre o bloqueio a Cuba, que causou um impacto considerável na vida do povo e no desenvolvimento do país.

“Timor-Leste apoia firmemente o levantamento desse cerco e opõe-se a quaisquer medidas extraterritoriais”, sublinhou.

Por seu lado, o embaixador da República Popular Democrática da Coreia na ONU, Kim Song, rejeitou a aplicação da Lei Helms-Burton e o bloqueio imposto pelas forças hostis a Cuba.

“Apoiamos sem reservas os esforços do povo cubano no desenvolvimento económico, defesa, bem como as iniciativas da direcção do seu país em direcção à expansão das relações externas”, afirmou.

Desde 1992, a Assembleia Geral da ONU aprovou 27 resoluções, que exortam o Governo dos EUA a terminar com bloqueio a Cuba, sem quaisquer condicionalismos.

Ao chegar ao poder, Donald Trump reforçou o embargo económico e financeiro contra Cuba.