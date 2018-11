Mundo

Mundo celebra 100 anos do fim da I Guerra Mundial

Osvaldo Gonçalves

O País inteiro celebra, hoje, 11 de Novembro, o Dia da Independência Nacional e o centésimo aniversário do Armistício da I Grande Guerra.

Primeira página do New York Times sobre o Dia do Armistício, 11 de Novembro de 1918

Fotografia: DR

Em Portugal, por exemplo, as festividades englobaram, no passado domingo, a realização, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, de um desfile militar de grandes dimensões, considerado o maior de sempre, assistido, além do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Primeiro-Ministro, António Costa, do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, pelos ex-Presidentes da República António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio.

Estiveram ainda representadas as Forças Armadas da Alemanha, EUA, França e Reino Unido, com 80 militares, e o Colégio Militar e os Pupilos do Exército, com 180 alunos. O desfile foi organizado pela Liga dos Combatentes e pelo EMGFA e obrigou a medidas especiais de segurança e a restrições de trânsito na cidade. Em Angola, a maioria dos cidadãos desconhece a total abrangência da data. Talvez alguns até notem que se trata também Dia de São Martinho em Portugal, em que tradicionalmente as adegas são abertas e se prova o vinho novo. A 11 de Novembro celebra-se também o Armistício de Compiégne, assinado entre os Aliados e o Império Alemão naquela localidade francesa, pondo fim às hostilidades na Frente Ocidental.

Há quem diga que a escolha da data de 11 de Novembro de 1975 deveu-se ao MPLA e, em particular, a Agostinho Neto, conhecido homem de letras. Hoje, cada vez mais habituados à Paz, com uma democracia que se estabelece, redobramos a consciência sobre os benefícios do fim da guerra e os 10 milhões de soldados e 21 milhões de civis mortos durante a Primeira Guerra Mundial deixam de ser mera estatística, para trazer-nos à memória os cerca de 4,8 milhões de filhos tombados durante a “nossa” guerra.

O Mundo vive hoje situações de conflito em várias regiões, umas novas, outras antigas, que carecem de atenção redobrada, sob pena de virmos descambar todo o esforço de paz, mantido desde a II Guerra Mundial (1939-1945), para o qual terá contribuído, sobremaneira, a Organização das Nações Unidas, proclamada há 73 anos, precisamente com o fim desse conflito que resultou na morte de 50 milhões de pessoas.

Por força dos muitos conflitos que se registam e das catástrofes causadas pelas mudanças climáticas, a ONU e organizações que compõem o sistema mundial são chamados a fazer face a novos desafios. Apesar disso, a Humanidade demonstra incapacidade em resolver pequenas situações anómalas que rapidamente degeneram em crises internas e regionais.

A manutenção da paz é o maior desafio de todos, pois a guerra é a principal causa dos problemas. Contudo, há uma preocupação cada vez maior em relação às origens dos conflitos. O desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, o desarmamento, a igualdade de género e outros desafios não podem estar dissociados do tráfico de droga, de armas e de seres humanos, muito menos do terrorismo.

Nacionalistas marcham com Governo

O Governo polaco e grupos nacionalistas que organizam anualmente uma controversa Marcha pela Independência acordaram realizar um cortejo conjunto.

No acto participam o Presidente Andrzej Duda e o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, entre outros responsáveis estatais, marcham com grupos que a 11 de Março do ano passado incluíram no desfile bandeiras racistas, símbolos da supremacia branca e cartazes com mensagens contra os refugiados ou a favor de um maior peso do catolicismo na política.

A Marcha pela Independência de 2017 contou com cerca de 100.000 participantes e foi criticada pelo Parlamento Europeu numa resolução onde instava os Estados membros a actuarem de modo decisivo contra a extrema-direita.

Em anos anteriores, sobretudo em 2013 e 2014, o desfile conduziu a confrontos entre grupos de extrema-direita e radicais de esquerda, com distúrbios e dezenas de detidos.

Para evitar novos incidentes, a presidente da câmara de Varsóvia, Hanna Gronkiewicz-Waltz, proibiu a marcha deste ano na capital, mas no dia seguinte um tribunal anulou a interdição, alegando que violava o direito constitucional à liberdade de reunião.

A líder do partido da oposição Nowoczesna, Katarzyna Lubnaue, lamentou que o Presidente polaco marche hoje junto de grupos radicais com símbolos fascistas e 'slogans' que não deveriam ser associados ao Chefe de Estado.

A Polónia recuperou a independência no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando os três impérios - Rússia, Áustria e Alemanha - que a tinham governado durante mais de um século foram derrotados.