Mundo perde mente brilhante

Stephen Hawking, que morreu na madrugada de ontem aos 76 anos de idade na sua residência na cidade inglesa de Cambridge, estava profundamente debilitado. O cientista sofria de uma doença degenerativa há vários anos e só já se movia numa cadeira de rodas, recorrendo a um computador para poder falar.

Físico contribuiu de forma extraordinária para a ciência

Entre as teorias mais célebres de Stephen Hawking está a que se relaciona com a formação do universo e com buracos negros. Os seus três filhos, Lucy, Robert e Tim, anunciaram o falecimento do pai e afirmaram que ele era “um grande cientista e um homem extraordinário cujo trabalho e legado viverão por muitos anos”.

Considerada uma das mentes mais brilhantes da história da ciência, fez grandes contribuições para a comunidade científica, com teorias como a do espaço-tempo e do funcionamento dos buracos ne-gros, a partir das quais conseguiu aproximar as pessoas de temas que poderiam parecer complexos para muitos.

Professor nas universidades britânicas de Oxford e Cambridge, foi autor de best-sellers como “Uma Breve História do Tempo” e “O Universo numa Casca de Noz”. Hawking nasceu em 8 de Janeiro de 1942 em Oxford, na Inglaterra. Aos 8 anos mudou-se para St. Albans, cidade localizada a cerca de 30 quilómetros de Londres. Estudou na UniversityCollege, de Oxford. Em 1965 licenciou-se em Ciências Naturais, mudando-se depois de Oxford para Cambridge onde se doutorou em Cosmologia. Foi professor de Matemática em Cambridge e dirigiu o departa-mento de Matemática Aplicada e Física Teórica da mes-ma universidade. Em 1974 tornou-senum dos mais jo-vens membros da RoyalSociety, com apenas 32 anos.



Doença degenerativa

Sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo, diagnosticada quando tinha 21 anos. Na época, os médicos disseram que ele teria apenas mais dois anos de vida.

A doença deixou-odependente de uma cadeira de rodas e de um sistema de voz computadorizado para se comunicar. As faculdades mentais ficaram intactas até ao dia da sua morte..

Hawking tornou-se o líder da sua geração na exploração da gravidade e das propriedades dos buracos negros, os poços gravitacionais tão profundos e densos que nem mesmo a luz pode escapar deles. O cientista britânico teve ainda a sua história de vida exibida nos cinemas com o filme “A Teoria de Tudo”.