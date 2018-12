Mundo

Mundo unido contra aquecimento global

A redução das emissões de gases com efeito estufa é um dos temas centrais da Cimeira sobre as Alterações Climáticas que começa amanhã em Katowice, Polónia.

Fotografia: DR

Durante duas semanas, até dia 14, centenas de especialistas e responsáveis políticos reúnem-se em Katowice, para deixar um sinal claro quanto aos compromissos já firmados para reduzir os efeitos das emissões de gases.

Em cima da mesa está uma questão fundamental: a aprovação de um roteiro que permita pôr em prática regras concretas que levem os países a cumprir as metas de 2015, quando foi assinado o acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito estufa.

Segundo investigadores, os cientistas que estudam as alterações climáticas falharam de forma significativa, quando há 20 anos previram as consequências do aquecimento global, que se estão a revelar muito mais graves do que então se pensava .

Consequências como as proporções dos fogos florestais, secas, chuvas e tempestades, a quantificação do degelo na Antártida Ocidental e na Groenlândia e o seu contributo para a subida do nível do mar, são alguns desses exemplos que ninguém calculou e com inevitáveis consequências directas para a saúde pública e segurança internacional. O consenso científico actual é de que as consequências do aquecimento global estão a ser mais rápidas, mais extensas e muito piores do que se pensou inicialmente.

A compreensão do aquecimento global mudou dramaticamente desde a primeira COP, em Março de 1995. Desde então, o mundo aqueceu cerca de 0,41 graus Celsius, mas isto nem é metade da história.

Este aumento médio da temperatura global é ligeiramente inferior ao de algumas previsões feitas no início dos anos 1990. Os investigadores de há umas décadas foram demasiado conservadores.