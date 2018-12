Mundo

Mundo voltou a falhar na protecção das crianças

A comunidade internacional não foi capaz de evitar em 2018 que milhões de crianças afectadas por conflitos continuassem a sofrer violações e os líderes mundiais falharam na responsabilização dos autores de tais agressões, denunciou ontem o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Crianças que vivem em zonas de conflito continuaram a ser submetidas à violência extrema

Fotografia: DR

“As crianças que vivem em zonas de conflito no mundo continuaram a sofrer níveis extremos de violência durante os últimos 12 meses e o mundo a falhar na sua protecção”, afirmou o director dos programas de emergência da UNICEF, Manuel Fontaine, num comunicado divulgado a partir de Nova Iorque.

Segundo a agência da ONU, “as crianças que vivem em países em guerra têm sido alvos directos de ataques, usadas como escudos humanos, mortas, mutiladas ou recrutadas para combater”.

Práticas como violações, casamentos forçados e se-questros, acrescentou, tornaram-se comuns” em zonas de conflitos, como a Síria, Iémen, RDC, Nigéria, Sudão do Sul ou Myanmar (antiga Birmânia).

“Durante demasiado tempo, as partes em conflito têm cometido atrocidades com quase total impunidade e a situação está a piorar. Pode-se e deve-se fazer muito mais para proteger e cuidar das crianças”, frisou.

A organização sustenta tais declarações com vários dados recolhidos, dos quais destacou as cerca de cinco mil crianças mortas ou mu-tiladas no Afeganistão ou as 4,2 milhões em risco de desnutrição aguda grave na RD Congo.

A Unicef também lembrou as 1.800 crianças recrutadas na Somália, os 870 menores mortos na Síria e os 1.427 assassinadas ou mutilados em ataques no Iémen.

À escala mundial, a Unicef apontou países ou regiões onde o sofrimento de milhares de crianças é uma realidade: Afeganistão, Camarões, República Centro-Africana, RDC, Iraque, bacia do Lago Tchade, Mali, Burkina Faso, Níger, Myanmar, nordeste da Nigéria, Palestina, Israel, Sudão do Sul, Somália, Síria, leste da Ucrânia e Iémen.

Perante tal cenário, a Unicef apelou “às partes em conflito para que cumpram o Direito Internacional Hu-manitário e parem imediatamente as violências contra crianças”. Pediu que os ataques contra “infra-estruturas civis, como escolas, hospitais ou sistemas de água, deixem de ser um objectivo”.

A Unicef recorda que em 2019 assinala-se o 30 º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e insistiu que “é necessário fazer muito mais para evitar as guerras e travar os numerosos e desastrosos conflitos armados que estão a devastar a vida de crianças”.

“Mesmo que as guerras continuem, nunca devemos aceitar ataques contra crianças”, concluiu Manuel Fontaine.