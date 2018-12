Mundo

Murad pede protecção a yazidis

A Nobel da Paz Nadia Murad, antiga refém do grupo rebelde Estado Islâmico, pediu ontem ao Presidente iraquiano a formação de uma equipa especial internacional para investigar o desaparecimento das mulheres yazidis, sequestradas em 2014 por aquela organização extremista.

Fotografia: DR

“Peço ao Governo iraquiano que trabalhe na formação de uma equipa especial para investigar o caso das mulheres yazidis desaparecidas”, declarou a activista, num discurso na sede da Presidência do Iraque, ao ser recebida pelo Chefe de Estado, Barham Saleh, dois dias depois de receber o Prémio Nobel.

Murad, que recebeu o prémio pelo activismo contra a violência sexual nos conflitos, solicitou que o Governo disponibilize serviços públicos na região de Sinyar, onde se concentra a minoria yazidi, arrasada pelo genocídio cometido pelos 'jihadistas'. No discurso, a activista de etnia curda e religião yazidi dirigiu-se a todos os iraquianos pedindo-lhes que fossem um “povo de paz com todos os cultos e, especialmente, com as minorias”, relembrando que 80 por cento daquela minoria continua a viver em campos de deslocados e carece dos bens mais básicos para subsistir.