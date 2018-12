Mundo

Muro do México motiva paralisação na administração Trump

O Presidente dos EUA ameaçou ontem fechar a fronteira com o México se os democratas não incluírem no orçamento o financiamento do muro para separar os dois países, disputa que já provocou a paralisação parcial da Administração federal.

Presidente norte-americano quer limitar entrada a migrantes

Fotografia: DR

“Seremos obrigados a fechar completamente a fronteira sul se os democratas obstrucionistas não nos derem o dinheiro para terminar o muro e também para mudar as nossas ridículas leis migratórias”, escreveu Donald Trump na sua conta no Twitter.

O Chefe de Estado considerou que o encerramento da fronteira é uma “operação rentável”, argumentando que "os Estados Unidos perdem tanto dinheiro com o comércio com o México sob o NAFTA (Tratado Norte-Americano do Comércio), mais de 75 mil milhões de dólares por ano (sem incluir o dinheiro da droga que seria muitas vezes este montante)".

Este acordo comercial, entre os EUA, o Canadá e o México, tem sido regularmente denunciado pelo Presidente norte-americano, que exigiu aos seus parceiros uma renegociação.Um novo acordo para substituir o NAFTA foi assinado em finais de Novembro. Na sequência de uma série de tweets, Trump reiterou a sua ameaça: “Ou construímos (terminamos) o muro ou fechamos a fronteira sul”.Já em Novembro o Presidente dos EUA tinha ameaçado fechar a fronteira com o México para limitar a imigração.

As negociações entre de-mocratas e republicanos para acabar com a paralisação parcial (shutdown) do Governo federal dos Estados Unidos fracassaram na quinta-feira e deverão continuar na próxima semana.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, recusa aprovar um projecto de orçamento preparado pelo Congresso se não integrar o finan-

ciamento de um muro na fronteira com o México, no valor de cinco mil milhões de dólares.

A oposição democrata, que recusa votar este artigo do projecto, propõe alocar 1,3 mil milhões de dólares para me-lhorar o sistema de vigilância na fronteira.

Sem orçamento, muitos ministérios e agências go-vernamentais fecharam as portas no sábado de manhã, deixando cerca de 800 mil funcionários em licença sem vencimento, ou em serviços considerados essenciais, forçados a trabalhar sem remuneração em pleno período de festas de natal e fim-de-ano.