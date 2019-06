Museveni perdoa chefe de uma importante empresa de telecomunicações

Palancas Negras retocam aspectos de ordem táctica

À procura da forma desportiva ideal, com o objectivo de prestigiar a bandeira nacional na 32ª edição da maior mon-tra do futebol continental, a decorrer de 21 do corrente a 19 de Julho, no Egipto, a Selecção Nacional de Honras realiza hoje um treino na região do Algarve (Portugal), com particular realce para o trabalho técnico-táctico.