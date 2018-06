Mundo

Musharraf está impedido de participar nas eleições

O Tribunal Supremo do Paquistão divulgou ontem um comunicado que impede o ex-Presidente Pervez Musharraf de participar nas eleições gerais de 25 de Julho e revoga a autorização temporária que lhe permitia concorrer, revelou o seu advogado.

Ex-Presidente paquistanês é visado no Tribunal Supremo

Fotografia: DR

“Musharraf não pode participar nas eleições”, disse Qamar Afzal, advogado de Musharraf à agência Efe.

Afzal explicou que o presidente do Tribunal, Saqib Nisar, retirou a autorização temporária concedida a Musharraf para se apresentar, enquanto candidato, por ele não ter regressado ao país para comparecer diante do tribunal como lhe tinha sido ordenado.

A decisão de Nisar foi feita depois de Musharraf ter recorrido da decisão imposta pelo Tribunal Superior de Peshawar (noroeste) de o proibir de voltar a exercer um cargo público em 2013.

Musharraf, que exerceu o poder durante quase uma década na sequência de um golpe de Estado em 1999, está a ser julgado por ter suspendido a ordem constitucional e decretado a detenção de dezenas de juízes em 2007.

O recurso de Musharraf encontra-se agora paralisado até que o ex-militar se volte a apresentar em tribunal.

O advogado indicou que o seu cliente não regressou ao país como ordenado, devido ao “curto prazo” que lhe foi apresentado, e afirmou que Musharraf não regressará agora que não pode participar nas eleições.

O ex-Presidente deixou o poder e exilou-se em 2008, regressando ao país em 2013 de forma voluntária para retomar a carreira política nas eleições gerais, mas a justiça impediu a participação e o ex-Presidente acabou por ser detido.

Musharraf saiu do Paquistão a 18 de Março de 2016 para receber tratamento médico no Dubai, prometendo regressar “ quatro a seis semanas” depois ao país, afirmando que voltaria para enfrentar as acusações feitas em tribunal, entre elas um caso de alta traição e por ter conspirado no assassinato da primeira-ministra Benazir Bhuto, morta num atentado suicida em 2007.