Músico Kanye West anuncia candidatura à Presidência dos EUA

Lirismo e intervenção do trombone de vara de João Sabalo

Embora encontremos aerofones no carnaval e na música tradicional angolana, segundo a classificação, desenhos e mapeamento do etnólogo, José Redinha, no seu livro, “Instrumentos musicais de Angola”, sua construção e descrição, notas históricas e etno-sociológicas da música angolana”, edição do Instituto de Antropologia, 1972, a classe dos metais foi durante muito tempo estranha às origens acústicas da Música Popular Angolana.