Músico ugandês Bobi Wine cria partido político a meses das presidenciais

O músico e deputado ugandês Robert Kyagulanyi, mais conhecido como Bobi Wine, um dos rostos da oposição no Uganda, lançou hoje um novo partido político a meses das eleições presidenciais, previstas para o início do próximo ano.

O Famoso músico, Bobi Wine, deputado independente, tem liderado um grupo de pressão política conhecido com o Poder do Povo, que conquistou muitos ugandeses ao pedir a reforma do actual Presidente, Yoweri Museveni.

Agora, Bobi Wine, 38 anos, criou a Plataforma de Unidade Nacional, que utiliza um guarda-chuva como emblema. "Estou aqui hoje para anunciar ao país que apresentamos a Plataforma de Unidade Nacional, a ala política do Movimento Poder do Povo", afirmou o deputado, citado pela agência Efe.

O músico tem apelado a uma oposição unida contra Museveni, que lidera o país desde 1986, através de um golpe de Estado. Desde então, Museveni, 75 anos, tem sido acusado de recorrer às Forças Armadas ugandesas para se manter no poder. Bobi Wine foi preso ou detido por várias vezes, incluindo sob acusação de traição, algo que nega.

Devido à pandemia de covid-19, os comícios políticos estão proibidos pelas autoridades, pelo que os aspirantes à presidência se encontram numa constante fuga das forças de segurança durante as reuniões antigovernamentais. Museveni acusa Wine e outras figuras da oposição de encorajarem os jovens a revoltarem-se.

"Temos dito constantemente que somos um movimento não violento e não temos planos de estabelecer uma ala militar", afirmou Bobi Wine numa declaração, em que acrescentou: "O que estamos a fazer hoje é lançar uma ala política do nosso movimento, de modo a assegurar que a nossa missão para utilizar as eleições como uma estratégia de libertação é bem-sucedida".

style="text-align: justify;">Após a remoção, pelo parlamento, dos limites constitucionais de idade para a presidência, Museveni tornou-se novamente elegível para um novo mandato. Durante esta semana, os advogados de Museveni compilaram os documentos necessários para a corrida presidencial e o seu partido insistiu que este se mantém como o membro mais popular do movimento.

No entanto, uma possível reeleição de Museveni é contestada por opositores como Bobi Wine, que afirmam que a corrupção está a aumentar e acusam o actual chefe de Estado de se agarrar ao poder através de um controlo apertado dos militares. A influência do Exército cresceu no cenário da pandemia, com estes a serem responsáveis pela imposição das medidas de contenção.

Bobi Wine, que tem um forte apoio dos jovens e dos habitantes urbanos empobrecidos, é instado a testar a sua popularidade nas presidenciais. No dia 15 de Junho, Bobi Wine e o líder da oposição Kizza Besigye, um veterano candidato eleitoral, anunciaram a formação de uma coligação para "derrotar" o Presidente, Yoweri Museveni, nas próximas eleições.

Na óptica de analistas políticos ugandeses citados pela Associated Press, um acordo entre os dois aumentará as hipóteses de se eleger um sucessor de Museveni já no início do próximo ano. Apesar da coligação anunciada em Junho, não é claro se um dos dois candidatos pretende desistir da corrida em prol do outro. Desde a sua independência do Reino Unido, em 1962, o Uganda nunca testemunhou uma transferência de poder pacífica.