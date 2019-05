Mundo

Mutharika apela a adversários que aceitem a derrota

O Presidente do Malawi, Arthur Peter Mutharika, que tomou posse ontem, ao fim da tarde, apelou aos adversários que aceitem os resultados das eleições, que a oposição considera fraudulentas.

“Felicito os outros candidatos que concorreram comigo, mas devo dizer que devem aceitar que apenas existe um vencedor”, disse Peter Mutharika em Blantyre, durante uma cerimónia organizada um dia depois do anúncio da sua vitória.

Mutharika obteve 38,57 por cento dos votos sufragados, ficando à frente do principal rival, Lazarus Chakwera, com 35,41, segundo a comissão eleitoral.

Lazarus Chakwera denunciou “irregularidades” no decorrer do escrutínio que decorreu no dia 21 de Maio.