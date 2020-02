Mundo

Mutharika vai a votos para as presidenciais

O Presidente do Malawi, Peter Mutharika, anunciou ontem que vai recandidatar-se às próximas eleições presidenciais, determinadas pela justiça, mantendo as críticas à decisão do Tribunal Constitucional, que anulou a votação de que saiu vencedor, noticiou a Lusa.

“Consideramos a decisão uma grave subversão da justiça”, afirmou Peter Mutharika, num discurso à nação, e acrescentou: “Não apelamos para a suspensão da próxima eleição, estamos prontos a fazer campanha e ganhar como sempre fizemos”.

Segunda-feira, um colectivo de cinco juízes do Tribunal Constitucional confirmou os candidatos da oposição, Lazarus Chakwera e Saulos Chilima, como segundo e terceiro mais votados, respectivamente, em resposta ao recurso que contestava os resultados eleitorais por fraude.

“Em todas as eleições pode haver irregularidades, mas, no que a estas diz respeito, descobrimos que as irregularidades foram tão generalizadas, sistemáticas e graves, que os resultados eleitorais foram comprometidos”, disse o presidente do colectivo de juízes, Healy Potani, ao ler o veredicto.

O porta-voz de Peter Mutharika, Mgeme Kalirani, confirmou à Efe, terça-feira, que o chefe de Estado, de 79 anos, deu ordens aos seus advogados para recorrerem da decisão, argumentando que aquele foi um “grave erro judiciário”.

De acordo com os resultados divulgados pela comissão eleitoral, Mutharika, do Partido Democrático Progressista (DPP), ganhou com 38,57 por cento dos votos. Em segundo lugar, ficou Chakwera, 64 anos, líder do Partido do Congresso do Malaui (MCP), com 35,41 por cento, seguido por Chilima, vice-presidente do país até às eleições e líder do Movimento Unido para a Transformação (UTM), com 20,24.

“Após analisar a decisão do Tribunal Superior, o Presidente, como primeiro réu, é da opinião de que a decisão é um grave erro judiciário e uma ameaça à democracia do Malawi”, argumentou Kalirani, acrescentando que isso vai contra “a vontade do povo”.

Um recurso contra a decisão significa que o tribunal terá de ouvir os advogados de Mutharika e que poderá ser emitida uma ordem para suspender a convocação de novas eleições, até que a questão seja esclarecida.

Esta é a segunda vez em África, que um Tribunal Constitucional decide anular uma eleição com base em irregularidades e/ou fraude, depois do Quénia, em 2017, quando um tribunal semelhante acabou por ditar a realização de novas eleições.