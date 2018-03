Mundo

Myammar nega acusação de extermínio

As autoridades de Myanmar, antiga Birmânia, negaram ontem que exista perseguição à minoria muçulmana rohingya no estado de Rakhine, depois dos relatórios das Nações Unidas (ONU) que apontam para uma limpeza étnica e indícios de genocídio.

Comunidade rohingya pode ter sido alvo de genocídio

Fotografia: DR

“Myanmar continua com os seus esforços para colocar o estado de Rakhine no caminho do desenvolvimento e da estabilidade, num tempo em que enfrentamos o terrorismo, fundado e inspirado no estrangeiro”, refere o diário oficial Global New Light of Myanmar, que serve de porta-voz do Governo.

O jornal refere que foi um ataque de militantes do Exército de Salvação Rohingya (ARSA) a desencadear as operações militares em Rakhine em Agosto de 2017 que precederam o êxodo massivo de pessoas, na sua maioria muçulmanas rohingya, para o Bangladesh.

No texto, sugere-se, ainda, segundo entrevistas realizadas por funcionários estatais em Rakhine, que muitos deslocados fugiram de suas casas por falta de trabalho, alimentos e ameaças por parte da ARSA, grupo que classifica de terrorista. “Houve tensões e houve combates no estado, mas não houve genocídio. O termo genocídio não deveria ser usado em Myanmar, nem noutro país, sem provas claras”, considera o jornal. Na segunda-feira a relatora especial da ONU para Myanmar, Yanghee Lee, disse que o governo birmanês, liderado por Aung San Suu Kyi, Nobel da Paz, deve ser responsabilizado, assim como os militares, pelos crimes cometidos contra esta minoria.

O Exército é acusado de cometer assassinos, violações de mulheres e crianças e queimar casas dos rohingya durante a operação militar de Agosto que causou a fuga de mais de 680 mil pessoas.

Antes, em Outubro de 2016, ocorreu outro êxodo de população rohingya depois de uma operação militar em Rakhine. A maioria dos refugiados chegaram à localidade do Bangladesh Cox's Bazar, que acolhe cerca de 900 mil rohingyas, onde a relatora quer que se crie um órgão para recolher e preservar provas. “Estou convencida de que os crimes têm as marcas de genocídio”, acrescentou a interlocutora.