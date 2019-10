Mundo

Nabil Karoui libertado para a segunda volta

O candidato presidencial, qualificado para a segunda volta das eleições na Tunísia, que se realiza no domingo, Nabil Karoui, detido desde 23 de Agosto, foi libertado, ontem, noticou, a Agência France Press, citando fontes não oficiais.

Candidato às presidenciais, Nabil Karoui, vai à segunda volta

Fotografia: DR

Homem de negócios e fundador do canal de televisão “Nessma”, Nabil Karoui estava detido nos arredores de Tunis, a capital, no quadro de um inquérito judicial aberto contra si para apurar as acusações de branqueamento de capitais e evasão fiscal. Desde a detenção, tanto ele como os dirigentes do seu movimento partidário, o Qalb Tounes, insistiram em dizer que o processo tinha uma motivação política, para o impedir de fazer campanha para a segunda volta das eleições presidenciais.

Como forma de protesto, face a esta situação, o outro concorrente, o constitucionalista independente Kais Saied, desmarcou todas as acções de campanha que tinha agendadas para as últimos dias, o que levou a televisão pública a pensar em organizar um debate entre os dois nas próprias instalações penitenciárias onde Nabil Karoui se encontrava detido.

Até ao momento, as autoridades tunisinas continuam sem se pronunciar para confirmar se a segunda volta das presidenciais realiza-se mesmo no domingo ou se serão adiadas para que se possa realizar uma verdadeira campanha eleitoral no país.