Nacionalistas perdem eleições em Nova Deli

O partido nacionalista hindu, do Primeiro-Ministro indiano, Narendra Modi, está diante de uma derrota impressionante para um partido regional nas eleições na capital, que é vista como uma forma de avaliação das políticas do Chefe do Governo.

As eleições legislativas de Nova Deli, no sábado, colocaram o Partido Bharatiya Janata (PJB/de Narendra Modi) contra o Partido Aam Aadmi, cujas políticas a favor dos pobres concentram-se em arranjar as escolas públicas e fornecer electricidade barata, assistência médica gratuita e transporte de autocarro para mulheres.

Modi e o ministro do Interior, Amit Shah, apelaram ao voto da maioria dos hindus, concentrando-se em questões nacionais como uma nova lei de cidadania.