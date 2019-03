Mundo

Nações Unidas aceitam cooperação militar entre MINUSMA e a força do Sahel G5

O Conselho de Segurança aceitou a cooperação militar entre a Força do G5 Sahel e a Missão Multidimensional Integrada da ONU para a Estabilização no Mali (MINUSMA). Segundo noticiou ontem a RFI, a MINUSMA vai prestar apoio operacional e logístico à Força Conjunta do G5 Sahel.

Fotografia: DR

“Permite-se à MINUSMA apoiar a Força Conjunta do G5 Sahel nas vertentes do transporte, da logística e de combustíveis”, explicou Alpha Barry, ministro burkinabe dos Negócios Estrangeiro e da Cooperação. Na sequência do relatório do movimento burkinabe dos direitos humanos e dos povos, que faz alusão a várias execuções sumárias no quadro do combate ao terrorismo, a delegação do Conselho de Segurança exige um inquérito imparcial para que os culpados sejam punidos. Christoph Heusgen, representante permanente da Alemanha na ONU, defende a punição dos culpados como forma de transmitir uma mensagem de esperança às vítimas.

Perante a situação de segurança frágil, que conduziu ao encerramento de vários centros de saúde e de escolas, e da existência de mais de 140 mil deslocados internos, a delegação do Conselho de Segurança exorta o Governo burkinabe a iniciar reformas e, particularmente, a preparar eleições democráticas. De referir que no domingo um ataque a uma aldeia Fulani causou 135 vítimas mortais.