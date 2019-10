Mundo

Nações Unidas assinalam mil sobreviventes do vírus ébola

As Nações Unidas assinalaram, ontem, o milésimo sobrevivente de ébola na República Democrática do Congo (RDC), fruto de uma campanha que, além do vírus, é afectada por conflitos e pela desconfiança das populações.

Fotografia: DR

Até agora, a campanha promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde da RDC vacinou 225 mil pessoas, recorrendo a “uma vacina altamente eficaz”, com uma taxa de sucesso de 97,5 por cento, referem as Nações Unidas.

“No início, nunca pensei que iria sobreviver, mas agora que estou curada, quero voltar à minha comunidade e dizer-lhes para procurarem tratamento cedo, porque se pode sobreviver”, afirmou Kavira, uma das infectadas que foi curada.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, entregou-lhe um certificado de sobrevivência ao ébola, quando visitou o país, em Setembro.

A epidemia de ébola na RDC teve início na província de Kivu-Norte, no leste do país, tendo, desde então, atingido as vizinhas Ituri e Kivu-Sul.

Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na RDC, Edouard Beigbede, os sobreviventes podem tornar-se “num elemento fundamental” na obtenção da aceitação e da confiança pela comunidade.