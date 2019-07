Mundo

Nações Unidas pedem desmantelamento de centro para acolher migrantes

As Nações Unidas pediram hoje, o “imediato desmantelamento” de um centro de detenção na Líbia que estava a ser utilizado para acolher migrantes e no qual, há duas semanas, mais de 50 pessoas foram mortas na sequência de um ataque aéreo.

Fotografia: DR

Segundo a BBC, as Nações Unidas consideram que o edifício onde funciona o referido centro, nos arredores de Tripoli, foi construído para ser uma prisão e não para acolher pessoas carentes de ajuda humanitária.

De acordo com as Nações Unidas, “todos os centros que acolhem migrantes na Líbia devem ser revistos e os que não tiveram condições mínimas de habitabilidade imediatamente destruídos.”

As Nações Unidas comprometem-se a trabalhar juntamente com as autoridades líbias para garantir a integração dos migrantes no seio das comunidades locais de modo a garantir-lhes uma “vida digna.” Por diversas vezes, as Nações Unidas têm criticado a política da União Europeia de devolver para a Líbia os migrantes que são resgatados nas suas águas territoriais.