Nações Unidas pedem mobilização contra o terrorismo

Adolescente grávida enforca-se em Saurimo

Uma menor, de 16 anos, em estado de gestação, enforcou-se, na terça-feira, no quarto da mãe, com a qual vivia no bairro Camitundo, arredores da cidade de Saurimo, Lunda-Sul, por alegada frustração, na sequência do desprezo recorrente do autor da sua gravidez.