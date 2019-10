Mundo

Nações Unidas querem investigação à repressão

O Alto-Comissariado para os Direitos Humanos, pediu, ontem, a realização de um inquérito “transparente” sobre a repressão das forças de segurança contra as manifestações que se realizam em vários pontos do Iraque em protesto contra a corrupção e pela melhoria das condições de vida dos cidadãos.

As Nações Unidas consideram que as exigências dos manifestantes “são legítimas.”

“Apelamos ao Governo iraquiano para que permita à população exercer o direito de expressão e de reunião pacífica”, disse a porta-voz do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Marta Hurtado, durante uma conferência de imprensa, em Genebra.

“Estamos preocupados com as informações que indicam que as forças de segurança utilizaram balas reais e lançaram granadas de gás lacrimogéneo directamente contra os manifestantes”, acrescentou a porta-voz. O movimento de contestação, que teve origem, em Bagdad, na terça-feira, pede medidas para combater o desemprego entre os jovens e o afastamento dos dirigentes corruptos.

De acordo com a Comissão de Direitos Humanos do Governo iraquiano, morreram, até ao momento 42 pessoas, entre as quais três membros das forças de segurança. As mesmas informações são confirmadas por fontes hospitalares de Nasiriyah que reportaram a existência de vítimas na cidade, fazendo aumentar o número de mortos desde que começaram as manifestações.“Todos os incidentes nos quais as acções das forças de segurança causaram mortos e feridos devem ser investigados”, disse.