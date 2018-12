Mundo

Nações Unidas definem um novo quadro de cooperação com o Sudão do Sul

As Nações Unidas definiram um novo quadro de cooperação com o Sudão do Sul, válido por três anos, para melhor organizar as suas actividades naquele país da África Central, sucedendo ao denominado Quadro Interino de Cooperação 2016-2018.

Fotografia: DR

O representante especial adjunto da ONU no Sudão do Sul (MINUSS), Alain Noudehou, disse que o lançamento do novo quadro de cooperação ocorreu quando surgiram novas esperanças e oportunidades no Sudão do Sul.

Para o quadro de cooperação, espera-se que se alcancem os objectivos para que o processo de paz seja preservado e que o Governo invista mais em áreas-chave da sua nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento (NDS). As agências da ONU e os parceiros irão comprometerem-se a implementar esta Estrutura para Cooperação, fortalecendo a paz e a governação, melhorando

a segurança alimentar, revitalizando a economia local, fortalecendo os serviços sociais e proporcionando mais autonomia para mulheres

e jovens.