“Nada pode abalar a nação chinesa"

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, afirmou, ontem, que "nada" pode abalar a nação chinesa, durante o discurso de abertura das celebrações do 70º aniversário da República Popular da China, em Pequim.

"Nada pode fazer com que os pilares da nossa grande nação sejam abalados. Nada pode impedir que a nação e o povo chineses avancem", disso Xi Jinping na porta de Tiananmen, o mesmo local onde Mao Tsé-Tung proclamou a fundação da República Popular da China, em 1º de Outubro de 1949.

Pelo menos 15 mil soldados, centenas de tanques, mísseis e aviões de combate foram mobilizados para desfilar na Praça Tiananmen para celebrar o caminho percorrido pela China desde que era um país devastado pela guerra e a pobreza até se converter na segunda maior economia do planeta.

O evento, sob fortes medidas de segurança, foi aberto com uma salva de 70 tiros de canhão e o içamento da bandeira nacional.

O Exército Popular de Libertação exibiu novas armas, entre elas o DF-41, um míssil balístico intercontinental capaz de atingir qualquer ponto dos Estados Unidos; o DF-17, um lançador de "planadores hipersónicos", e um drone de reconhecimento de alta velocidade e altitude.

Após o desfile militar, seguiu-se outra marcha, com 100 mil pessoas e 70 carros, recordando as conquistas das últimas décadas. Também foram lançadas 70 mil pombas e 70 mil balões, referentes aos 70 anos do país.

Hong Kong

Ao mesmo tempo, em Hong Kong, o movimento pró-democracia realizava novas manifestações, com o crescente risco de violência. Esta região d o Sul da China está a passar por uma das graves políticas desde a sua devolução a Pequim em 1997.

Na segunda-feira, numa recepção em Pequim, Xi disse que o país "continuará a aplicar plena e fielmente o princípio de "um país, dois sistemas", bem como "um alto grau de autonomia" em Hong Kong.

Sob o princípio "um país, dois sistemas" - em vigor até 2047 -, Hong Kong teoricamente goza de certas liberdades indisponíveis para os cidadãos do restante da China, como liberdade de expressão, acesso irrestrito à Internet e independência judicial.

Este ano as comemorações foram realizadas num período sensível para o Presidente Xi Jinping, com a economia do país a crescer ao ritmo mais lento dos últimos anos e enquanto decorre uma guerra comercial com os Estados Unidos.

Ainda assim a efeméride foi comemorada com o maior desfile das últimas décadas no país. A última vez que a China preparou um desfile de dimensão semelhante foi em 2015, quando 12 mil soldados marcharam para comemorar o aniversário do fim da II Guerra Mundial.