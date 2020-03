Mundo

Namíbia considera incalculável sacrifício suportado por Angola

Santos Vilola

O Governo da Namíbia reconhece que, por causa do apoio à autodeterminação do seu povo, Angola teve um “sofrimento incalculável", infligido pelo regime do apartheid da África do Sul.

Fotografia: DR

O embaixador daquele país acreditado em Angola, Patrick Nandago, afirmou, à imprensa, que Angola partilhou com os namibianos o “fardo pesado, em termos humanos e materiais, da luta pela libertação nacional".

Perto de completar 30 anos de Independência (21 de Março de 1990), a Namíbia reconhece que esta conquista “não teria sido possí-

vel sem o apoio inabalável de Angola.”

“Angola acolheu a SWAPO e permitiu-nos utilizar o seu território para levar a cabo a luta política, diplomática e armada para libertar a Namíbia”, disse, sustentando que “inúmeras vidas foram perdidas e o país foi submetido a constantes actos de agressão e sabotagem económica pelas tropas racistas da África do Sul”.

Patrick Nandago disse que, nestes 30 anos de Independência, o país rende homenagem ao fundador da Nação angolana, Agostinho Neto, “cuja liderança visionária e dedicação tornaram possível para que a África Austral seja livre”.

O diplomata reconheceu, igualmente, a contribuição do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, para a libertação da Namíbia.

“A sua contribuição deixa, para sempre, uma marca indelével na História da libertação do nosso país”, referiu.

Patrick Nandago reconheceu igualmente o “contínuo esforço” no forta-

lecimento das relações entre Angola e a Namíbia, feito pelo Presiden-te da República, João Lourenço.

/>“A Namíbia está satisfeita com os fortes laços de amizade e solidariedade que existem entre os nossos dois países”, acrescentou.

O diplomata disse que a Independência da Namíbia foi al-cançada não só devido a sacrifícios do seu povo, como também resultado da solidariedade internacional de países como Cuba, ex-União Soviética e Nigéria.

Em Maio do ano passado, o Presidente João Lourenço visitou a Namíbia. Em Windhoek, o Chefe de Estado angolano recebeu a mais alta distinção daquele país - a Ordem da Mais Antiga Welwitschia Mirabilis Primeira Classe. João Lourenço esteve também na comemoração do Dia de Cassinga, no Memorial dos Heróis de Windhoek.

Angola e Namíbia têm na Comissão Binacional, criada em Julho deste ano, um fórum para reforçar a cooperação. O órgão é coo-presidido pelos dois Chefes de Estado e entra em funções no próximo ano, depois de uma reunião em Luanda.

Os dois países têm ainda como plataforma bilateral de cooperação a Comissão Mista de Cooperação, a Co-missão Mista de Defesa e Segurança, a Comissão do Curso de Água de Cuvelai e a Comissão Técnica Conjunta Permanente para a Bacia do Rio Cunene.

Até aqui, os dois países já celebraram mais de 40 acordos em vários sectores, como os do Comércio e Investimento, Saúde, Educação, Transportes, Águas e Energias, Turismo, Pescas, Defesa e Segurança.