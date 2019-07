Mundo

Nasce uma Islândia africana?

Wellington Calasans |*

É imperativo que seja feito um paralelo entre esta semente de democracia, plantada naquele pequeno país africano de língua portuguesa, e a luta dos islandeses em 2008. Assim como a Guiné-Bissau, apesar de ser um país pequeno e com uma população inferior à de muitas cidades brasileiras, a Islândia é um exemplo recente de consciência cidadã, um modelo a ser seguido quando falamos sobre a importância da luta de um povo, razão que faz a im-prensa tentar esconder esta grande revolução desarmada.

Pressionado pela comunidade internacional, principalmente a CEDEAO, o Presidente José Mário Vaz acabou por conferir posse ao novo Governo

De volta à Guiné-Bissau, na noite de 8 de Março de 2019, precisamente dois dias antes das eleições legislativas, a Polícia Judiciária guineense, numa operação altamente secreta, interceptou e prendeu na capital, Bissau, um camião. Surpreendentemente, o Presidente da República José Mário Vaz, conhecido por JOMAV, tentou influenciar sem êxito a direcção da Polícia Judiciária para que fosse concedida a libertação daquele transporte de carga. Não demorou muito para que se soubesse a razão de tamanha importância do camião: nele foram encontrados 800 quilos de cocaína.

No país, há comentários sobre a suspeita do envolvimento do filho mais velho do Presidente da República neste negócio e da existência de uma importante quantidade de ilícitos ainda escondidos no país. Rapidamente circularam rumores de que a droga apreendida destinava-se ao financiamento da campanha eleitoral de um partido político, o MADEM G15. A suspeita ainda não foi confirmada. No entanto, há razões para acreditar num possível envolvimento de membros deste partido com o tráfico.

Há alguns anos, mais precisamente em 1994, Braima Camará, o actual coordenador do MADEM G15, esteve preso por tráfico na cidade do Porto, em Portugal. Desde então, apesar de afirmar ser um empresário, muitos suspeitam que ainda esteja ligado ao mundo do narcotráfico. Desde 2016, Braima Camará lidera um grupo de deputados dissidentes do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) que, numa aliança com o PRS (Partido da Renovação Social) e o Presidente da República JOMAV, assumiu o poder através de um golpe palaciano.

Durante os últimos três anos, esta Aliança política esteve à frente dos destinos da Guiné-Bissau. A Constituição foi sistematicamente desrespeitada, os fundamentos do Estado de Direito Democrático postos em causa, a Justiça debilitada e o tecido social dilacerado. O Grupo tentou de todas as maneiras impedir a realização das últimas eleições legislativas. Mas a revolta do povo ante ao abandono foi superior ao medo que tentaram impor.

No dia 10 de Março de 2019, aconteceu o que José Mário Vaz, Braima Camará e alguns outros temiam: os eleitores voltaram a dar confiança ao PAIGC para governar. Partido histórico, fundado por Amílcar Cabral. O PAIGC conseguiu compor uma coligação capaz de assegurar a maioria parlamentar para a formação do novo Governo. É aqui que começa a recente história política na Guiné-Bissau e que certamente será ocultada pela imprensa tradicional.

Foram necessários quase quatro meses após as eleições para que um novo Governo fosse nomeado. Isso porque apesar da existência de uma maioria parlamentar clara e de decisões judiciais inquestionáveis sobre o processo da composição da mesa do Parlamento, José Mário Vaz refutava a nomeação do Primeiro-Ministro até que um im-passe, artificialmente criado, no Parlamento fosse resolvido. Juristas guineenses afirmavam que a ANP (Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau) era soberana e que não havia relações entre as suas questões internas com a nomeação do novo Governo.

Povo saiu às ruas de Bissau

O povo foi convocado às ruas pelo líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, natural Primeiro-Ministro de acordo com o que está estabelecido na Constituição guineense. Os partidos da base aliada foram fiéis aos acordos e aderiram em massa ao chamado do dirigente. A cada passeata a multidão crescia e começou a chamar a atenção da comunidade internacional. Actuado, Mário Vaz ameaçou usar a força policial. Porém, o povo estava decidido a desafiar este comando e o risco de um banho de sangue nas ruas por um instante foi real.

Após ameaças da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e as cobranças de uma solução por parte da União Europeia, União Africana, Nações Unidas, CPLP e de países como EUA, Portugal e França, Vaz enviou uma carta ao PAIGC para que o partido indicasse o nome desejado para assumir o cargo de Primeiro-Ministro. Pelos estatutos do PAIGC o presidente do partido é quem deve ser indicado. Quando todos esperavam que a crise política havia chegado ao fim, José Mário Vaz jogou mais gasolina na fogueira ao rejeitar o nome de Domingos Simões Pereira, mesmo sem ter o direito constitucional de fazê-lo.

O povo voltou às ruas, desta vez com a promessa de invadir o Palácio Presidencial para retirar Vaz à força. “O Bureau Político, após um apurado debate e por reconhecer o direito constitucional e inalienável de indicação do nome do Primeiro-Ministro ao PAIGC, partido vencedor das eleições legislativas de 2019, delibera manter o nome de Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, ao cargo de Primeiro-Ministro de acordo com o nº 1 do Artº 42 dos estatutos”, informava a nota publicada na imprensa. JOMAV proibiu, através do uso da força policial, as manifestações e começaram os rumores de que o Presidente nomearia por conta própria um novo Governo.

A esta altura era iminente o risco de um confronto entre a Polícia e os cidadãos inconformados com a ousadia do Presidente que, sem nenhuma razão plausível para a não nomeação do Primeiro-Ministro, ficou enclausurado no Palácio. Organizações da sociedade civil e internacionais, parceiros de cooperação multilateral e bilateral, passaram a cobrar de JOMAV a formação imediata de um Governo, apenas um acto de respeito à vontade popular expressa nas urnas. José Mário Vaz seguia inflexível.

Enquanto tudo isso acontecia, o país se afundava a olho nu. Após visitas de missões do FMI e BM foi constatado que as Finanças Públicas estavam praticamente na bancarrota, os salários já não eram pagos, a saúde pública mergulhada no caos, o ano escolar estava praticamente perdido, e a campanha de castanha de caju, principal produto de exportação do país, em grandes dificuldades. O cenário que era péssimo para o país e o povo foi o combustível que faltava para que a comunidade internacional voltasse a pressionar José Mário Vaz.

Poucos sabem, mas a última semana do mês de Junho deste ano foi uma das mais tensas dos últimos cinco anos na Guiné-Bissau, desde o golpe, que destituiu o actual Presidente do PAIGC do cargo de Primeiro-Ministro. Naquela semana havia uma imensa interrogação sobre qual seria “a próxima violação constitucional a ser praticada por aquela figura que ocupa a Presidência da República”.

Habilidade política de Simões

Aqui é necessário destacar a habilidade política do Presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Ciente de que gozava do apoio interno e internacional, abdicou do cargo que era seu para oferecer uma saída honrosa ao enfraquecido José Mário Vaz. No momento em que as forças especiais de segurança do país ocupavam as ruas dos ministérios e proximidades dos órgãos públicos e havia suspeitas de que Mário Vaz tentaria um golpe palaciano, Domingos Simões Pereira indicou o nome de Aristides Gomes ao cargo de Primeiro-Ministro. Este foi o xeque mate que sepultava de uma vez a pretensão de Vaz de seguir no poder pela via da força. Aristides Gomes já era Primeiro-Ministro, um nome aprovado no acordo internacional intermediado pela CEDEAO.

Mário Vaz recebeu mais de um ultimato da CEDEAO para que nomeasse o novo Governo. O mandato dele expirou no dia 23 de Junho e pouco antes da data não havia um novo Governo e sequer a garantia de que novas eleições presidenciais seriam realizadas. O Presidente da República parecia estar apegado a um poder paralelo, o que levava a maioria da população e parte da comunidade internacional à inevitável comparação entre os políticos no poder e o narcotráfico.

A cumplicidade entre José Mário Vaz e Braima Camará punha em evidência a forte suspeita de uma relação marcante entre o narcotráfico e a política na Guiné-Bissau. Nada parecia justificar aquele sequestro do país por estes dois políticos, que não fosse uma ligação a negócios obscuros, cujo pilar central seria o tráfico de drogas. Nos hotéis e restaurantes da cidade, frequentados por políticos e diplomatas, havia comentários abertos sobre a existência de indícios de que parte da campanha eleitoral do MADEM G15 teria sido financiada com o dinheiro do narcotráfico. “Como pagar eventuais dívidas de campanha sem o controlo da máquina administrativa do Estado?”, era a pergunta/resposta encontrada para tentar compreender o apego de Mário Vaz ao poder.

“Povo cansa, Mário Vaz!”, era o grito que ecoava nas ruas em crioulo (língua predominante no país). Angola entrou na briga e exigiu sanções aos governantes africanos que desrespeitassem as respectivas constituições dos seus países, isso em pleno Conselho de Paz e Segurança da União Africana, uma comunidade com mais peso e influência do que a própria CEDEAO.